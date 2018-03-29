Ещенко считает невызов Денисова в сборную России несправедливым

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выразил мнение по поводу невызова в сборную России сильнейших игроков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

"Нужно брать лучших футболистов, даже если есть какие-то разногласия между ними и тренерским штабом", — сказал спортсмен.

Ещенко также назвал Игоря Денисова лучшим опорным игроком сборной.

"Не буду называть фамилий (смеется). Несколько человек на полсостава наберется. На мой взгляд, Денисов один из лучших на данный момент", — добавил он.