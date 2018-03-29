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Федерер: рад, что построил дом в горах — это мой оазис
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Федерер: рад, что построил дом в горах — это мой оазис 

Чемпионат.com 46 минут назад
Швейцарец Роджер Федерер признался, что в молодом возрасте сам бы никогда не подумал, что будет жить в горной местности.
«Я сам не ожидал, что буду жить среди гор. Я родился в Базеле, а это не предполагает тесной связи с горами. И не могу сказать, что в городе много лыжников. Я сам катался на лыжах, но в целом больше люблю солнце и море. Вероятно, дело здесь в моих южноафриканских корнях.
Но я очень рад, что построил дом в горах. Это мой оазис. Здесь я могу отдыхать, отключаться от суеты больших городов. Мне нравится это спокойствие. Тут можно совершать пешие походы, и это чудесно. И я никогда не думал о том, чтобы переехать из Швейцарии, как сделали многие другие спортсмены. Чем больше я путешествую по миру, тем сильнее моя привязанность к дому», — сказал Федерер в интервью Credit Suisse.
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