Экс-футболист ЦСКА: не считаю аренду Дзюбы ошибкой 

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко не считает, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини допустил ошибку, отправив нападающего Артёма Дзюбу в аренду в тульский «Арсенал». «Я не считаю это ошибкой. Дзюба относится к типу игроков, которым нужно полное доверие. Манчини не мог ему этого дать. Тот факт, что он регулярно забивает за „Арсенал“ — не является чем-то удивительным. Божович хорошо его знает и полагается на него, а Артём имеет место в составе. Шансы в „Зените“ у него были, но использовать их не удалось», — отметил Кириченко в разговоре с RT.
Ранее Кириченко сказал, кто может заменить Квинси Промеса в «Спартаке» в случае его ухода из клуба.