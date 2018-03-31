Дубль Оланаре принёс «Амкару» волевую победу над «Локомотивом» в Москве

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» встречался с «Локомотивом». Пермская команда являлась номинальным хозяином встречи, однако игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился победой «Амкара» со счётом 2:1.

«Железнодорожники» вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Мануэла Фернандеша с пенальти на 16-й минуте. На 49-й минуте пермяки сравняли счёт после того, как Аарон Оланаре реализовал 11-метровый. Ещё через десять минут всё тот же Оланаре оформил дубль. Незадолго до финального свистка «Локомотив» остался вдесятером после того, как Игорь Денисов получил вторую жёлтую карточку.

«Локомотив» (49 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (25) поднялся на 12-ю позицию.