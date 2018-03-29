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Экс-глава Коллегии футбольных арбитров РФС надеется, что Карасёву доверят судить четвертьфинал ЧМ-2018
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Экс-глава Коллегии футбольных арбитров РФС надеется, что Карасёву доверят судить четвертьфинал ЧМ-2018 

RT на русском 38 минут назад
Бывший президент Коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников выразил надежду, что Международная федерация футбола (ФИФА) доверит российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасёвым судить один из четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2018. «Не знаю, сколько именно матчей Карасёв отработает на мундиале, но буду надеяться, что ему доверят даже четвертьфинал. Тот факт, что мундиаль проходит в России, вряд ли поможет ему отработать на большем количестве матчей. Тем более, если сборная страны выйдет в плей-офф», — заявил Левников RT.
Ранее стало известно, что бригада Сергея Карасёва будет обслуживать матчи ЧМ-2018 по футболу.
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