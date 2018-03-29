Экс-глава Коллегии футбольных арбитров РФС надеется, что Карасёву доверят судить четвертьфинал ЧМ-2018

Бывший президент Коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников выразил надежду, что Международная федерация футбола (ФИФА) доверит российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасёвым судить один из четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2018. «Не знаю, сколько именно матчей Карасёв отработает на мундиале, но буду надеяться, что ему доверят даже четвертьфинал. Тот факт, что мундиаль проходит в России, вряд ли поможет ему отработать на большем количестве матчей. Тем более, если сборная страны выйдет в плей-офф», — заявил Левников RT.

Ранее стало известно, что бригада Сергея Карасёва будет обслуживать матчи ЧМ-2018 по футболу.