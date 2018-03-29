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Гепард запрыгнул в машину во время сафари. Видео
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Гепард запрыгнул в машину во время сафари. Видео 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Крупный гепард забрался в открытое окно внедорожника в Танзании. Водитель умудрился сохранить самообладание и снять своеобразное селфи с хищной кошкой. Лицо его на записи радостным назвать трудно.
Любопытный зверь изучил автомобиль изнутри, понюхав подголовник пассажирского кресла и заглянув в люк на крыше.
Через некоторое время гепард перебрался на капот, погулял по нему, а затем уселся и продолжил наблюдение. На заднем плане виден еще один его сородич. Агрессии звери не проявляли.
Гепарды — самые быстрые наземные млекопитающие планеты. Во время охоты они способны разгоняться до 90–110 километров в час на коротких дистанциях. Этот хищник едва не вымер во время последнего ледникового периода, когда уцелело лишь небольшое количество грациозных кошек. Все живущие на Земле в настоящее время гепарды являются родственниками, поэтому у них наблюдаются признаки генетического вырождения
из-за  кровесмешения. Более половины детенышей не доживают до года.
Гепард — единственный представитель кошачьих, прирученный человеком для совместной охоты в массовом количестве. Около тысячи лет назад в странах Востока хищников использовали для добычи антилоп и сайгаков. В неволе гепарды почти не размножаются, поэтому людям приходилось отлавливать и обучать молодых животных, что делало их очень дорогими.
Белый ягуар попал в объектив фотоловушки возле хребта Чирикахуа на  юго-востоке
американской Аризоны. Ролик с редким животным опубликовал «360».
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