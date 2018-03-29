Гепард запрыгнул в машину во время сафари. Видео

Крупный гепард забрался в открытое окно внедорожника в Танзании. Водитель умудрился сохранить самообладание и снять своеобразное селфи с хищной кошкой. Лицо его на записи радостным назвать трудно.

Любопытный зверь изучил автомобиль изнутри, понюхав подголовник пассажирского кресла и заглянув в люк на крыше.

Через некоторое время гепард перебрался на капот, погулял по нему, а затем уселся и продолжил наблюдение. На заднем плане виден еще один его сородич. Агрессии звери не проявляли.

Гепарды — самые быстрые наземные млекопитающие планеты. Во время охоты они способны разгоняться до 90–110 километров в час на коротких дистанциях. Этот хищник едва не вымер во время последнего ледникового периода, когда уцелело лишь небольшое количество грациозных кошек. Все живущие на Земле в настоящее время гепарды являются родственниками, поэтому у них наблюдаются признаки генетического вырождения

из-за кровесмешения. Более половины детенышей не доживают до года.

Гепард — единственный представитель кошачьих, прирученный человеком для совместной охоты в массовом количестве. Около тысячи лет назад в странах Востока хищников использовали для добычи антилоп и сайгаков. В неволе гепарды почти не размножаются, поэтому людям приходилось отлавливать и обучать молодых животных, что делало их очень дорогими.

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