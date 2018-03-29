Джанлуиджи Буффон: «Перед воротами Роналду — убийца. Он смертельно опасен»

— Со временем Роналду научился тому, как улучшить себя в качестве спортсмена, — цитирует официальный сайт «Ювентуса» Буффона. — Как игрок, он тратит меньше энергии, чем раньше. Я восхищаюсь им, потому что он прагматичен и понятен во всем, что говорит и делает.

Думаю, за последние годы он показал себя очень умным, потому что смог изменить свой стиль игры.

Он смертельно опасен. Все, что он делает, он делает на 100 процентов. Перед воротами он — убийца.

Напомним, «Ювентус» и «Реал» — соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится 3 апреля в Турине, ответный — 11 апреля в Мадриде.