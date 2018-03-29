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Джилардино забил гол в стиле ван Бастена
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Джилардино забил гол в стиле ван Бастена 

Евро-футбол.Ру 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Специи» Альберто Джиларлино отметился красивым голом в матче Серии Б против «Читтаделлы».
Гол Джилардино похож на мяч легендарного голландца Марко ван Бастена в ворота сборной СССР на Евро-88.
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