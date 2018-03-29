Ван Гал: «Я мог бы сделать из „МЮ“ такую же машину, как нынешний „Манчестер Сити“

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал считает, что его слишком рано отправили в отставку. "Гвардиола является лучшим тренером в Премьер-лиге на данный момент. Он сделал из «Сити» машину. Они играют в тот футбол, который я хотел поставить в «Манчестер Юнайтед». Однако у Пепа лучший подбор игроков, чем был у меня. Поэтому у меня процесс построения команды занял бы больше времени. Но к сожалению, времени мне не дали", — приводит слова ван Гала Bild Напомним, что Ван Гал тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 годы. Под его руководством клуб выиграл Кубок Англии.