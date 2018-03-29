Порносайт пристыдил любителей порномести

Один из самых популярных сайтов для взрослых YouPorn опубликовал эротический ролик, рассказывающий о чувствах жертв порномести. Видео «Бывшая не знает, что я выложил это» создано при поддержке Датского женского общества, сообщает Metro.

Ролик создан для поддержки акции под названием #AskFirst («Сначала спроси»). Она нацелена на противодействие порномести и освещение проблем, с которыми сталкиваются ее жертвы. Все подобные ролики YouPorn будет публиковать в специальном канале, созданном совместно с общественной организацией, защищающей права женщин.

Видео преподносится как порнографическое: мужчина за кадром делает девушке комплименты и просит ее раздеться, убеждая, что эта видеозапись предназначена только для них. Героиня возражает, потому что чувствует себя некомфортно, однако после долгих уговоров снимает брюки. Затем ее лицо резко меняется: «Что ты, *****, по твоему мнению, делаешь? — спрашивает она зрителя, — Ты же знаешь, что это порноместь. Ты видел название видео, ты только что слышал, что мой парень сказал, что это никто не увидит».

Далее девушка рассказывает о чувствах тех, кто стал жертвой подобных поступков, упоминая, что порой депрессивное состояние и травля могут привести к самоубийству. В финале героиня призывает к совести тех, кто публикует подобный контент. «Публикация без согласия незаконна. Порноместь — это преступление», — гласит финальная заставка.

«Это буквально разрушает жизни некоторых людей. Чтобы этого избежать, нам нужно сосредоточить внимание на проблеме. Тот факт, что YouPorn соглашается с нами в этом вопросе и хочет сотрудничать в этой кампании, — это четкий сигнал к остановке всего явления порномести», — прокомментировала вице-президент Датского женского общества Сигне Вахлун (Signe Vahlun).

Помимо специализированного канала, YouPorn также запустил форму обратной связи для жертв порношантажа: герои роликов могут уведомить администрацию портала о публикации видео со своим участием для его оперативного удаления.