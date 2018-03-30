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Витиньо: «Головин мог бы потянуть уровень сборной Бразилии»
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Витиньо: «Головин мог бы потянуть уровень сборной Бразилии» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий ЦСКА Витиньо лестно отозвался о партнере по команде Александре Головине. Форвард считает, что российский полузащитник мог бы играть в сборной Бразилии. Также Витиньо ответил на вопрос о том, станет ли Головин открытием ЧМ-2018 в России.
«Он уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется. Вот потому он уже стал основным игроком сборной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет.
Кто из россиян мог бы потянуть уровень сборной Бразилии? Головин как раз может!Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте. Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии», — цитирует Витиньо.
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