Витиньо: «Головин мог бы потянуть уровень сборной Бразилии»

Нападающий ЦСКА Витиньо лестно отозвался о партнере по команде Александре Головине . Форвард считает, что российский полузащитник мог бы играть в сборной Бразилии. Также Витиньо ответил на вопрос о том, станет ли Головин открытием ЧМ-2018 в России.

«Он уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется. Вот потому он уже стал основным игроком сборной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет.

Кто из россиян мог бы потянуть уровень сборной Бразилии? Головин как раз может!Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте. Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии», — цитирует Витиньо.