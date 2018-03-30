Левников рассказал, почему британские арбитры на прошли отбор на ЧМ-2018

Бывший президент Коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников прокомментировал отсутствие британских судей в списке Международной федерации футбола (ФИФА) на чемпионата мира 2018 года в России. «Говард Уэбб завершил карьеру, а Марк Клаттенбург перешёл на руководящую должность. Таким образом, выбыли сразу два арбитра, которые проходили по возрасту и могли работать на чемпионате мира в России», — заявил Левников RT.

Он отметил, что в настоящее время в Великобритании есть множество подающих надежды молодых судей, которые, по его мнению, будут работать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Считаю, что ФИФА делает абсолютно правильно, предоставляя возможность арбитрам из разных стран мира работать на мировом первенстве. Это способствует развитию футбола», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что британские арбитры впервые с 1938 года не будут работать на ЧМ по футболу.