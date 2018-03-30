Рауш очень рад, что Черчесов не отправил его домой за нарушение режима

Защитник сборной России Константин Рауш заявил, что допустил ошибку во время сбора национальной команды, когда не явился в гостиницу до полуночи. Рауш поблагодарил наставника сборной Станислава Черчесова за то, что тот не отправил его домой.

— Во время этого сбора вы с Романом Шойштедтером были оштрафованы за нарушение режима. Как на вас сказалась эта ситуация?

— Это неприятный момент. Мы допустили ошибку, не явившись в гостиницу до полуночи, за что нас и оштрафовали. Я очень рад, что Станислав Саламович не отправил меня домой за эту оплошность, — цитируют "Известия" Рауша. — Но хочу отметить, что многие неправильно описывали события того вечера. Мы с Романом просто поужинали, после чего сразу отправились в отель. — Насколько серьезный разговор состоялся между вами и Станиславом Черчесовым после этого инцидента?

— Это останется только между нами.