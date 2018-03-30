Ещё
Рауш очень рад, что Черчесов не отправил его домой за нарушение режима
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рауш очень рад, что Черчесов не отправил его домой за нарушение режима 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник сборной России Константин Рауш заявил, что допустил ошибку во время сбора национальной команды, когда не явился в гостиницу до полуночи. Рауш поблагодарил наставника сборной Станислава Черчесова за то, что тот не отправил его домой.
— Во время этого сбора вы с Романом Шойштедтером были оштрафованы за нарушение режима. Как на вас сказалась эта ситуация?
— Это неприятный момент. Мы допустили ошибку, не явившись в гостиницу до полуночи, за что нас и оштрафовали. Я очень рад, что Станислав Саламович не отправил меня домой за эту оплошность, — цитируют "Известия" Рауша. — Но хочу отметить, что многие неправильно описывали события того вечера. Мы с Романом просто поужинали, после чего сразу отправились в отель. — Насколько серьезный разговор состоялся между вами и Станиславом Черчесовым после этого инцидента?
— Это останется только между нами.
Спорт-Экспресс: последние новости
Джанлуиджи Буффон: "Перед воротами Роналду - убийца. Он смертельно опасен" Андреа Пирло: "Я всегда буду благодарен "Милану" Витинью: "Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, как Головин, я не знаю"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России13
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведева нашла новую работу3
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение