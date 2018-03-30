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Английский «Эвертон» будет судиться с бывшим тренером Куманом
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Английский «Эвертон» будет судиться с бывшим тренером Куманом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Необычный скандал разразился после увольнения голландского тренера Рональда Кумана из английского футбольного «Эвертона». Специалист продолжает получать в клубе 90% прежнего оклада согласно одному из пунктов своего контракта. При этом он уже работает в сборной Голландии.
В соглашении голландского специалиста с «ирисками» из Ливерпуля был особый пункт: если Куман найдет работу, но будет получать меньше 10% от зарплаты в «Эвертоне», то клуб компенсирует ему разницу, напоминает Спортбокс.Ru. B djn Куман возглавил сборную Голландии, где получает меньше 10% прежних денег.
"Эвертон" же даже после увольнения бывшего тренера продолжает платить большую часть прежнего оклада. И вот руководители «ирисок» сборались подать на голландца в суд. В Англии считают, что специалист вошел в сговор с представителями Королевского футбольного союза Нидерландов, выпросив у них те условия, которые финансово невыгодны «Эвертону».
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