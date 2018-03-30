«Эвертон» может подать в суд на Федерацию футбола Голландии из-за зарплаты Кумана

Куман подписал трехлетний контракт с ливерпульским клубом в июне 2016 года, по которому он должен был получать 6 миллионов евро в год.

"Эвертон" расстался с тренером в октябре из-за неудачного старта сезона, а в феврале специалист возглавил сборную Голландии. По условиям контракта с английской командой, в том случае, если на новом месте работы зарплата Кумана не будет превышать 10 процентов от его зарплаты в «Эвертоне», клуб должен компенсировать оставшуюся часть.

Недавно боссы ливерпульской команды узнали, что новый контракт Кумана не превышает эти 10 процентов, но они подозревают, что федерация и специалист вступили в сговор с целью заставить «Эвертон» платить.