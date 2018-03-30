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«Эвертон» обвиняет Кумана в мошенничестве и подаст на него в суд
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«Эвертон» обвиняет Кумана в мошенничестве и подаст на него в суд 

Soccer News 26 минут назад
Фото: Soccer News
«Эвертон» намерен судиться со своим бывшим тренером Рональдом Куманом и Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), сообщает Liverpool Echo.
В октябре прошлого года «Эвертон» разорвал контракт с Куманом. Впрочем по условиям соглашения между сторонами, английский клуб должен платить голландцу 90 процентов от его зарплаты (6,8 миллиона евро в год), если на его новом месте работы он будет получать не более 10 процентов от этой суммы.
В итоге Куман возглавил сборную Голландии с зарплатой меньше 10% от его зарплаты в «Эвертоне». Мерсисайдцы считают действия экс-наставника мошенническими и готовит обращение в суд.
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