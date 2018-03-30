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Японские журналисты посетили базу «Рубина»
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Японские журналисты посетили базу «Рубина» 

Советский спорт 1 час назад
Журналисты осмотрели тренажерный зал, раздевалки, зону для восстановительных процедур, номера, пресс-центр и тренировочное поле. Поле построено к Кубку Конфедераций, который прошел в Казани прошлым летом.
На базе «Рубина» во время чемпионата мира-2018 будет жить и тренироваться сборная Японии.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
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