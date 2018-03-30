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«Фламенго» уволил тренера
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«Фламенго» уволил тренера 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Фламенго» объявил об отставке главного тренера Пауло Сезара Карпеджани.
Карпеджани возглавил «Фламенго» только в январе этого года.
"Фламенго" был 23-м местом работы в тренерской карьере 69-летнего тренера.
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