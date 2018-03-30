«Фламенго» уволил тренера

«Фламенго» объявил об отставке главного тренера Пауло Сезара Карпеджани.

Карпеджани возглавил «Фламенго» только в январе этого года.

"Фламенго" был 23-м местом работы в тренерской карьере 69-летнего тренера.