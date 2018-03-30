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Сергей Семак встретился со студентами уфимского ВУЗа
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Сергей Семак встретился со студентами уфимского ВУЗа 

Советский спорт 58 минут назад
Вместе с наставником уфимцев мероприятие посетили — старший тренер «Уфы» Сергей Томаров и защитник команды Алексей Никитин.
Семак отвечал на вопросы больше часа. Он рассказал о своем спортивном и тренерском опыте, высказал мнение о текущей игре национальной сборной России и развитии футбола в Башкортостане, а также дал прогноз о шансах «Уфы» на выход в Лигу Европы и оценил потенциал местных воспитанников.
В завершении мероприятия представители «Уфы» пригласили студентов на ближайший матч с «Зенитом», который состоится 1 апреля на стадионе «Нефтяник».
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