«Челси» — «Тоттенхэм»: котировки букмекеров на центральный матч тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита центрального матча 32-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур», который состоится сегодня, 1 апреля. Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени. Букмекеры склоняются к победе «Челси» и предлагают поставить на хозяев за 2.30. Шансы «Тоттенхэма» на победу оценены коэффициентом 3.20. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.30. По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.91, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83. Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.72.