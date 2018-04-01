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«Челси» — «Тоттенхэм»: котировки букмекеров на центральный матч тура АПЛ
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«Челси» — «Тоттенхэм»: котировки букмекеров на центральный матч тура АПЛ 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Букмекеры назвали фаворита центрального матча 32-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур», который состоится сегодня, 1 апреля. Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени. Букмекеры склоняются к победе «Челси» и предлагают поставить на хозяев за 2.30. Шансы «Тоттенхэма» на победу оценены коэффициентом 3.20. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.30. По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.91, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83. Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.72.
Самые вероятные авторы голов — Альваро Мората, Оливье Жиру и Эден Азар (по 2.80). Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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