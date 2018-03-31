«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на центральный матч 32-го тура английского чемпионата по футболу 1 апреля

«Челси»

Сейчас главная цель Антонио Конте — попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для этого нужно сокращать разрыв в пять очков от «Тоттенхэма», который в таблице АПЛ как раз идет четвертым. Но текущие выступления «Челси» не внушают доверия: четыре поражения в последних шести матчах Премьер-лиги.

В Лиге чемпионов тоже радостных новостей нет — вылет от «Барселоны» (суммарно 1:4) оставил только утешительный приз в виде как минимум двадцати миллионов евро.

Но вернемся в Англию. Последний матч на «Стэмфорд Бридж» закончился победой хозяев стадиона над «Кристал Пэлас» 2:1. Преимущество всего в один мяч не должно смущать — «стекольщики» забили на 90-й минуте.

Все прогнозы на АПЛ А вот доминирование «аристократов» было подавляющим: 62% владения, 27 ударов, 11 из них в створ. Тогда как соперник лишь дважды потревожил Куртуа.

«Тоттенхэм»

«Шпорам» повезло — у них очень сбалансированный календарь. Три из пяти следующих матчей будут против лидеров АПЛ. Но матчи с топовыми клубами перемешиваются играми против середняков, что позволяет команде Почеттино полностью восстанавливаться.

Если смотреть с этой позиции, то вылет из Лиги чемпионов от «Ювентуса» может обернуться для «Тоттенхэма» настоящим благом. Ведь борьба за место в тройке очень напряженная — между вторым и четвертым местом четыре очка разницы.

«Шпоры» пропускали поединок 31-го тура из-за Кубка Англии. Там они без вариантов разгромили «Суонси» 3:0. В последнем матче чемпионата тоже был разгром — «лилейно-белые» унизили «Борнмут» на его поле 4:1. Унижение было только по счету, по игре «вишни» не выглядели откровенно «мертвыми»: 14-12 по ударам, 4-5 по угловым.

Прогноз

Не откроем Америку: главная потеря «Тоттенхэма» — Харри Кейн . За главным бомбардиром команды Почеттино многие забывают, что в лазарете также сидит тезка Кейна Харри Уинкс. Но списывать «шпор» со счетов рановато — у «Челси» могут не сыграть оплот обороны Кристенсен и страж последнего рубежа Тибо Куртуа.

В связи с этим предлагаем несколько рискованную, но вполне оправданную ставку «2Х + ТБ 2,5» за 3,85.