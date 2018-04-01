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«Тоттенхэм» впервые за 28 лет обыграл «Челси» в АПЛ на «Стэмфорд Бридж»
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«Тоттенхэм» впервые за 28 лет обыграл «Челси» в АПЛ на «Стэмфорд Бридж» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Тоттенхэм Хотспур» на выезде нанёс поражение «Челси» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч завершился со счётом 3:1.
В составе «Тоттенхэма» дубль оформил Деле Алли, ещё один гол в активе Кристиана Эриксена.
«Челси» ответил голом Альваро Мораты.
Обе команды сохранили своё турнирное положение. «Тоттенхэм» с 64-мя очками остался четвёртым, а «Челси» с 56-ю баллами — пятым.
Эта победа над «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ стала первой за 28 лет для «Тоттенхэма». В прошлый раз «шпоры» на выезде обыграли «аристократов» в 1990 году со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Сток Сити» в матче АПЛ.
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