«Тоттенхэм» впервые за 28 лет обыграл «Челси» в АПЛ на «Стэмфорд Бридж»

«Тоттенхэм Хотспур» на выезде нанёс поражение «Челси» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч завершился со счётом 3:1.

В составе «Тоттенхэма» дубль оформил Деле Алли, ещё один гол в активе Кристиана Эриксена

Обе команды сохранили своё турнирное положение. «Тоттенхэм» с 64-мя очками остался четвёртым, а «Челси» с 56-ю баллами — пятым.

Эта победа над «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ стала первой за 28 лет для «Тоттенхэма». В прошлый раз «шпоры» на выезде обыграли «аристократов» в 1990 году со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Сток Сити» в матче АПЛ.