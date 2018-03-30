В Швеции начался «лавинообразный» спрос на билеты в Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости . Чемпионат мира по футболу вызвал у жителей Швеции рекордный спрос на билеты в Россию, пишет Aftonbladet.

Так, по данным издания число забронированных поездок в Россию выросло «лавинообразно» — более чем в десять раз. Это связано как с высоким интересом к чемпионату, так и с отсутствием необходимости подачи документов на визу — достаточно паспорта болельщика (Fan ID).

При этом у шведов Россия никогда не была популярной страной для отдыха, особенно летом, когда жарко, а до хороших пляжей далеко. Однако такая цифра все равно примечательна, пишет издание.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

Согласно последним данным Минкомсвязи России, количество заказанных паспортов болельщика на чемпионат мира 2018 года превысило 350 тысяч. В десятку стран-лидеров по заявкам на Fan ID вошли Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия и Египет.