Хьюз: мы обязательно должны забить первыми

Главный тренер «Саутгемптона» Марк Хьюз рассказал о возможной тактике в матче с «Вест Хэм Юнайтед».

«Просто нам не будет, хотя у «Вест Хэма» и есть проблемы, что видно по их домашним матчам. Мы должны пытаться перехватить инициативу в игре, чтобы оказывать давление на них, как это было в матче с «Бёрнли». Нам нужно сохранять позитивный настрой.

Прежде всего, мы должны забить первыми. Первый гол — это фактор давления. Всегда очень важно, кто в матче смог первым отличиться», — сказал Хьюз.

«Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон» встретятся 31 марта в Лондоне.