Ещё
Власти Канады поддержат заявку Калгари на проведение зимней Олимпиады 2026 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Канады поддержат заявку Калгари на проведение зимней Олимпиады 2026 года 

Газета.Ru 45 минут назад
Заявка Калгари на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года будет поддержана властями Канады и провинции Альберта. Об этом сообщает ТАСС.
"Это очень важный шаг вперед для Калгари и наших коллективных усилий, поскольку мы тщательно оцениваем возможность проведения Олимпиады.
Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы со всеми заинтересованными сторонами в продвижении заявки Калгари", — сказал руководитель Олимпийского комитета Канады Крис Оверхольт, слова которого приводит Reuters.
Отмечается, что стоимость заявки оценивается в $30 млн Место проведения Игр будет определено на сессии Международного олимпийского комитета в Милане летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что власти Турина и Милана могут подать заявки на проведение Олимпиады-2026.
Газета.Ru: последние новости
Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов Западной и Восточной Европы Мутко: российский футбол точно не вернется к схеме "весна-осень" В сборной России пообещали реабилитироваться с Францией после разгрома от Бразилии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России13
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведева нашла новую работу3
США нанесли удар по российским борцам114
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение