Власти Канады поддержат заявку Калгари на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Заявка Калгари на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года будет поддержана властями Канады и провинции Альберта. Об этом сообщает ТАСС.

"Это очень важный шаг вперед для Калгари и наших коллективных усилий, поскольку мы тщательно оцениваем возможность проведения Олимпиады.

Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы со всеми заинтересованными сторонами в продвижении заявки Калгари", — сказал руководитель Олимпийского комитета Канады Крис Оверхольт, слова которого приводит Reuters

Отмечается, что стоимость заявки оценивается в $30 млн Место проведения Игр будет определено на сессии Международного олимпийского комитета в Милане летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что власти Турина и Милана могут подать заявки на проведение Олимпиады-2026.