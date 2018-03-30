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Японские журналисты посетили с экскурсией базу «Рубина»
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Японские журналисты посетили с экскурсией базу «Рубина» 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Базу казанского «Рубина» посетили 28 представителей крупнейших японских СМИ. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы команды, журналисты осмотрели тренажерный зал, раздевалки, зону для восстановительных процедур, номера, пресс-центр и тренировочное поле.
На базе «Рубина» будет жить и тренироваться сборная Японии во время чемпионата мира 2018 года.
На групповом этапе Япония сыграет с командами Польши, Колумбии и Сенегала.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасев будет работать на ЧМ-2018.
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