Японские журналисты посетили с экскурсией базу «Рубина»

Базу казанского «Рубина» посетили 28 представителей крупнейших японских СМИ. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы команды, журналисты осмотрели тренажерный зал, раздевалки, зону для восстановительных процедур, номера, пресс-центр и тренировочное поле.

На базе «Рубина» будет жить и тренироваться сборная Японии во время чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе Япония сыграет с командами Польши, Колумбии и Сенегала.