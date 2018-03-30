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Пирло: «Я всегда буду благодарен „Милану“, мне посчастливилось выиграть практически все»
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Пирло: «Я всегда буду благодарен „Милану“, мне посчастливилось выиграть практически все» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло накануне матча клубов в рамках 30-го тура Серии А поделился своими воспоминаниями о выступлении в каждой из команд. В «Милане» Андреа выступал в период с 2001 по 2011 год, а в «Ювентусе» с 2011 по 2015-й.
«Форма «Милана» для меня всегда была чем-то особенным, престижным. Это был мой первый опыт игры на высшем уровне. Я выступал за «Милан» 10 лет, и мне посчастливилось выиграть практически все. Я всегда буду благодарен этому клубу.
«Ювентус» дал мне шанс после трудного периода. Я перешел в хорошо организованную команду, голодную до побед. После 10 лет в «Милане» ми необходима была новая мотивация», — приводит слова Пирло Sky Sports Italia.
Матч «Ювентус» — «Милан» состоится в Турине 31 марта.
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