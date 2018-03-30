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Мостовой: «День смеха был бы подходящей датой для матча „Амкар“ — „Локомотив“ в Москве»
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Мостовой: «День смеха был бы подходящей датой для матча „Амкар“ — „Локомотив“ в Москве» 

SPORT24.ru 1 час назад
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» из Перми в Москву.
«История одновременно смешная и грустная. Жаль, что матч будет играться не 1 апреля, а за день до Дня смеха. Эта дата была бы очень подходящей для данной встречи. Хотя он может стать и прелюдией к этому дню. При этом сложно осуждать сами клубы, если регламент позволяет им проделывать такое. РФС и РФПЛ в будущем надо просто жестче прописать запрет на такие «финты». А интерес клубов понятен. «Амкару» надо сэкономить деньги. А «Локомотиву» в разгар борьбы за золото какой смысл отказываться от возможности избежать дальнего выезда и выступления на не очень хорошем поле, если ему предлагают сыграть у себя дома? Вряд ли другие команды поступили бы по-другому.
Пермяки в большей степени играют от обороны, и для них выездная модель более удобна. Не исключено, что «Амкар» получит выгоду не только с финансовой, но и с турнирной точки зрения. «Локомотив» же имеет шанс уберечь своих футболистов от травм на плохом поле. Но от потери очков это может его и не спасти. Но это не отменяет того, что ситуация с переносом — в целом неправильная, если смотреть на интересы болельщиков и равные турнирные возможности для всех команд», — цитируют Мостового.
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