Мостовой: жаль, что матч «Амкар» — «Локомотив» будет играться не 1 апреля

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал перенос матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву. «История одновременно смешная и грустная. Жаль, что матч будет играться не 1 апреля, а за день до Дня смеха. Эта дата была бы очень подходящей для данной встречи. Хотя он может стать и прелюдией к этому дню. При этом сложно осуждать сами клубы, если регламент позволяет им проделывать такое. Российскому футбольному союзу (РФС) и РФПЛ в будущем надо просто жёстче прописать запрет на такие „финты“, — цитируют эксперта »Известия»

По словам Мостового, интерес обоих клубов к переносу очного поединка в Москву понятен.

«Амкару» надо сэкономить деньги. А «Локомотиву» в разгар борьбы за золото какой смысл отказываться от возможности избежать дальнего выезда и выступления на не очень хорошем поле, если ему предлагают сыграть у себя дома? Вряд ли другие команды поступили бы иначе», — добавил он.