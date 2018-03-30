Письмо болельщика сборной России Станиславу Черчесову за 75 дней до чемпионата мира

Станислав Саламович , здравствуйте. Через 75 дней стартует чемпионат мира, главный в жизни турнир для многих футболистов. Да что там говорить, для Лионеля Месси Криштиану Роналду это будет главный турнир в карьере. Тренер Черчесов ещё не видывал соревнований такого масштаба, но мы в Вас верим. Верим потому что ничего не остаётся. А на самом деле страшно, Станислав Саламович. Страшно за сборную России на предстоящем чемпионате мира.

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Извините, что обращаюсь к Вам через портал "Евро-футбол.ру" , просто переживаю за сборную России, и вот почему. Десятого августа 2016-го года Вы возглавили национальную команду, дабы целенаправленно подготовить её к чемпионату мира. Месяцем ранее был провален чемпионат Европы, на котором нас обыграли Уэльс и Словакия, игра оставляла желать лучшего, мы слабо смотрелись в обороне и хаотично в атаке. За 2,5 месяца до чемпионата мира мы смотримся абсолютно также. Даже из состава сборной футболисты уходят только по своей воле (Игнашевич, Березуцкие), или покидая футбол вообще (Широков). Остальные игроки сохранились практически все.

По этому поводу вспоминается старая миниатюра из «Comedy Club». Когда эта передача была смешной. Наверно. Обыгрывалась там встреча «качка» ( Александр Ревва ) и наркомана ( Павел Воля ). По итогу диалога спортсмен убедил наркомана встать на правильный путь, начать заниматься спортом, и они договорились встретиться через год, дабы оценить результаты. На следующую встречу наркоман (Павел Воля) пришёл подготовленный, затянул майку поуже, по-спортивному держал руки, но был естественно такой же худой. Александр Ревва оглядел его и сказал: «Неплохо, а где результаты?». Станислав Саламович, такой же вопрос возникает при взгляде на нашу сборную в последних товарищеских матчах.

До чемпионата мира 75 дней, а что мы видим. Тот же беспросветный бардак в обороне, старание (но не более того) в полузащите и обескровленную атаку. Учитывая, что играли с такими «зубрами» как Бразилия и Франция, хочется думать, что все неплохо. Но матчи были товарищеские, соперники играли вполсилы, это было видно невооруженным взглядом. А наши футболисты старались, лезли из кожи вон. Правильно, ведь лучшего шанса подготовиться к чемпионату мира у них не будет.

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Теперь немного конкретики. Станислав Саламович, а это случайно так получилось, что единственная позиция за которую не страшно — вратарская? Или вы специально подбираете и тренируете только близких Вам по амплуа людей. Игорь Акинфеев просто «божил» в матче с бразильцами. Серьёзно. Пустить только три мяча с такой защитой — подвиг. Его сейвы в течении только второго тайма — подвиг. Он ещё успевал подсказывать партнёрам, придавая спокойствие разрозненной игре россиян. Андрей Лунёв (есть ещё Селихов, Габулов, Гилерме) тоже был хорош. На ступеньку ниже Игоря, но хорош. Чётко выбирал позицию, магнитил все удары французов с близкой дистанции. Смазал немного концовку, пустив в «домик» от Мбаппе, но об этом парне поговорим отдельно.

Вот, Станислав Саламович, не пойму я, радоваться или горевать. Вроде классно, что подрастает новый форвард экстра-класса. Килиан Мбаппе в ближайшем будущем составит конкуренцию стареющим богам футбола вроде Месси и Роналду. Но как же не горевать, когда один человек 87 минут возит носом по газону всю защиту сборной России. И ведь ничего сверхъестественного Килиан не делал, простые замахи, смены направления движения, передачи. Но проходило всё. Абсолютно. Ни в одном эпизоде Гранат, Нойштедтер и Кудряшов не смогли угнаться за французом, покупались на все финты, уступали в скорости, резкости, понимании игры, даже подстраховка не помогала.

Это было смешно. Нойштедтер падал после каждого ложного движения Мбаппе. Пытался в подкате мяч отнять? Тяжело Роману даётся роль центрального защитника, может чуть выше от него толк будет. Кто там ещё играл в центре защиты? Кутепов. Илью даже не поругаешь, действовал как обычно. Проиграл весь верх бразильцам (!), в частности при первом голе, регулярно терял позицию, растворяясь в штрафной площади, в частности при третьем голе. И это наш центр обороны. Даже при выздоровлении Джикии и Васина ситуация не меняется, ведь они будут далеки от оптимальной формы. Перед голкиперами зияющая дыра. Страшно.

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Фланги обороны по сравнению с центром находятся не в столь плачевном состоянии. Но и пользы от крайков было маловато. Самедов больше фолил, чем играл, каким-то образом Александр даже чуть 2 пенальти не привёз с французами. Комбаров, Жирков, Рауш и Смольников смотрелись на одном среднем уровне, на четверых взорвавшись лишь одним филигранным кроссом Игоря на Фёдора Смолова . Ждём выздоровления Марио Фернандеса

Центр полузащиты глаз радует. Головин, Дзагоев, Зобнин и Глушаков работают от звонка до звонка, борются, не выключаются, стараются. Не всё получается конечно, но ребят не в чем упрекнуть. Умеют и мяч отобрать, и атаку начать. Молодцы. Расстроило только полное растворение на поле братьев Миранчуков, креативом наша сборная не дышала, ни одного разрезающего паса не замечено. Станислав Саламович, только один вопрос появился. А что на поле делает Ерохин? Штрафной на Поле Погба, конечно, был нам очень нужен чтобы проверить прыгучесть Лунёва. Удар неточные со средней дистанции, чтобы размять мальчиков за воротами, тоже интересно. Но есть кандидатуры, которые лучше смотрятся для решения любого функционала. Мяч отобрать, так это Игоря Денисова можно вызвать, креатива добавить — есть Олег Иванов

Теперь о нападающем. Да, да, именно о нападающем. Он у нас один остался. Станислав Саламович, нужно попросить Смолова поберечь. И Денис Черышев пусть на тренировках в Испании форварда играет. Другого выхода нет. Антона Заболотного ругали слишком часто, что не напиши про него отрицательное, сразу в плагиате упрекнут. И так его обзывали, и эдак. Артём Дзюба спасителем не выглядит, чемпионат мира не Тула, тут ему не дадут пробить пенальти. В разговоре о нашем нападении обсуждать больше некого. Опять страшно.

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Нам ведь не много надо, Станислав Саламович. Мы ждём выход из группы, а там Испания или Португалия, хоть официальный матч с топ-сборной посмотрим. Вот где настоящая проба сил. Но боязно за перспективы. Саудовская Аравия получила котомку мячей от Бельгии, но с Украиной вничью сыграла. Египет без Салаха минимально Греции уступил, но с Мохамедом 92 минуты Португалию побеждал. Про Уругвай не пишу, как представлю, что пара Суарес — Кавани выйдет против трио Гранат (Кутепов) — Нойштедтер — Кудряшов, смешно становится.

А с другой стороны, со всеми можно бороться. Уругвайцы как все южноамериканцы очень зависимы от настроения и недисциплинированны. Египет слишком зависим от Мохамеда Салаха, не пойдёт у него (или травмирован будет), и командная игра посыплется. Саудовская Аравия вообще сборная классом ниже. Тем более мы хозяева турнира, а дома и стены помогают. Календарь удобный. Матч открытия со слабейшей сборной, заключительный матч в группе с сильнейшей.

Переживаем мы за сборную, переживаем, как никогда. Домашний чемпионат мира, хочется праздника. А какой праздник, если сборная России опозорится? До старта турнира осталось 75 дней, Станислав Саламович. Ждём чуда.