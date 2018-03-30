Елочные шары в виде футбольных мячей появятся в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

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Российские спортсмены из сборной по вольной борьбе могут не попасть на Кубок мира

Полицейский, обменявший себя на заложника во время захвата на юге Франции, скончался в больнице

На Останкинской башне погасли огни в память о жертвах в Кемерово