В Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 появятся елочные шары в виде футбольных мячей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости . Особые елочные шары в виде футбольных мячей появятся в Нижнем Новгороде специально к чемпионату мира по футболу, сообщила РИА Новости заместитель директора фабрики стеклянных елочных украшений «Ариель» Елена Терсинских.

Фабрика «Ариель» с 1936 года занимается производством елочных игрушек. На фабрике есть стеклодувный цех и мастерская, где все елочные игрушки расписываются вручную.

"Специально для болельщиков к чемпионату мира по футболу мы придумали коллекцию футбольной тематики Ole-Ole-Ole. Это елочные шары диаметром 80 миллиметров в виде футбольного мяча, а также шары с видом на Стрелку и с изображением стадиона, где пройдут матчи турнира. Эти необычные елочные игрушки раскупаются как сувениры и гостями города, и самими нижегородцами. Игрушки из «футбольной» коллекции пополнили и музей нашей фабрики. Но главным экспонатом станет гигантский шар диаметром 24 сантиметра, который сейчас расписывает наш главный художник Наталья Репина", — рассказала заместитель директора фабрики.

По ее словам, шар, который изготовили стеклодувы фабрики в единственном экземпляре, уже покрыли золотой краской, и теперь на него наносят черной краской пятиугольники. Готовый символ чемпионата мира по футболу установят в витрине фабрики. Как уточнили на фабрике, уже изготовлено около тысячи елочных шаров, расписанных под футбольные мячи: золотых, розовых с черным, шоколадных и радужной расцветки. Кроме того, мастера нарисовали около сотни шаров с видом на одну из главных природных достопримечательностей Нижнего Новгорода — слияние рек Оки и Волги, и еще 20 шаров — с изображением стадиона, построенного к ЧМ-2018.

"Наша елочная игрушка обладает особенностью улавливать и отражать события, которые происходят в стране. Это и фигурка космонавта как память о первом полете человека в космос, и часики, показывающие без пяти минут 12, отсылающие к любимому многими фильму «Карнавальная ночь». На елочных шарах отображены и события из жизни Нижнего Новгорода: есть шар с изображением канатной дороги, станции метро «Горьковская», нового здания аэропорта. Конечно, мы не могли не посвятить шар Чемпионату мира по футболу, с которым в жизни города связано столько перемен", — рассказала Терсинских.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Стадион «Нижний Новгород» примет шесть матчей чемпионата мира-2018: игры группового этапа Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама, Швейцария — Коста-Рика, а также по одной встрече 1/8 финала и четвертьфинала. В прошлую пятницу было получено разрешение на ввод арены в эксплуатацию.