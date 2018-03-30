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Болельщики «Амкара» предложили ввести налоговые льготы для компаний, инвестирующих в футбол
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Болельщики «Амкара» предложили ввести налоговые льготы для компаний, инвестирующих в футбол 

SPORT24.ru 1 час назад
Объединение болельщиков «Амкара» «Пермь Великая» обратилось к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с предложениями по стабилизации положения дел в футбольном клубе.
«Пермь Великая» предлагает ввести налоговые льготы для компаний, инвестирующих в футбол, изменить административный состав «Амкара», добавив специалистов с профильным экономическим образованием, публично контролировать расходы клуба, а также изменить подход к отношению с болельщиками. Кроме того, фанаты просят губернатора о личной встрече.
В краевом Минспорта пояснили, что правительство Пермского края не может устанавливать внешнее управление в футбольном клубе «Амкар», так как это частная организация.
— Футбольный клуб «Амкар» — частная организация, и именно его руководство должно формировать предложения по оздоровлению ситуации. Правительство Пермского края не может устанавливать внешнее управление. При этом краевые власти взятые на себя обязательства выполняют в полном объеме, предоставляя субсидию клубу, —. — Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляется посредством отчетов, предоставляемых ФК «Амкар», а также финансовых проверок деятельности клуба. Вопрос предоставления налоговых льгот нужно прорабатывать отдельно. Как правило, налоговые льготы предоставляются предприятиям, которые в дальнейшем берут на себя повышенные социальные обязательства в пользу жителей региона.
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