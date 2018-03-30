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Сафонов: «Погребняк и Павлюченко были нападающими явно более высокого класса, чем Смолов»
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Сафонов: «Погребняк и Павлюченко были нападающими явно более высокого класса, чем Смолов» 

SPORT24.ru 1 час назад
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о нападающем «Краснодара» и сборной России Федоре Смолове, сравнив его с бывшими форвардами российской национальной команды Павлом Погребняком и Романом Павлюченко.
«Сейчас главной звездой в нападении в России считается Федор Смолов, который каждое трансферное окно собирается в Европу, но его все не берут в топ-5 лиги Старого Света. При этом даже Павел Погребняк, я уж молчу о Романе Павлюченко, был нападающим явно более высокого класса. Тот же Погребняк выиграл Лигу Европы и Суперкубок Европы. А главное, они с юных лет регулярно забивали голы, и голов у них столько за карьеру, сколько Смолов вряд ли забьет. Думаю, он и Кокорин не полностью раскрылись в России и не привлекли внимания европейских клубов. Увы», — цитирует Сафонова.
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