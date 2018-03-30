Андрей Ещенко: «Дал Адриану два прозвища — Микки Маус и покемон»

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью «СЭ» заявил, что он дал Луизу Адриану два прозвища — Микки Маус и покемон. Ещенко объяснил, что первое прозвище Адриану получил из-за внешнего сходства.

— Луиз Адриану рассказал «СЭ», что человек, который чаще всего придумывает ему прозвища — это Ещенко. Одно он раскрыл — Микки Маус. А насчет второго сказал спросить у вас. Во-первых, почему Микки?

— Он похож на него, когда улыбается. Поэтому Микки назвал.

— Правда, что второе прозвище — покемон?

— Ну это так, образно. Луиз игрушечный такой… Внешность у него такая, что хочется сказать что-то подобное.

— Но голы забивает настоящие, не игрушечные.

— Конечно! Поэтому его и взяли в «Спартак».

Полное интервью Андрея Ещенко