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Андрей Ещенко: «Дал Адриану два прозвища — Микки Маус и покемон»
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Андрей Ещенко: «Дал Адриану два прозвища — Микки Маус и покемон» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью «СЭ» заявил, что он дал Луизу Адриану два прозвища — Микки Маус и покемон. Ещенко объяснил, что первое прозвище Адриану получил из-за внешнего сходства.
— Луиз Адриану рассказал «СЭ», что человек, который чаще всего придумывает ему прозвища — это Ещенко. Одно он раскрыл — Микки Маус. А насчет второго сказал спросить у вас. Во-первых, почему Микки?
— Он похож на него, когда улыбается. Поэтому Микки назвал.
— Правда, что второе прозвище — покемон?
— Ну это так, образно. Луиз игрушечный такой… Внешность у него такая, что хочется сказать что-то подобное.
— Но голы забивает настоящие, не игрушечные.
— Конечно! Поэтому его и взяли в «Спартак».
Полное интервью Андрея Ещенко
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Губернатор Ростовской области: "Состояние поля к игре с ЦСКА? Хотелось бы лучше" Федерация борьбы США надеется, что россияне выступят на Кубке мира Андрей Ещенко: "У "Спартака" на все позиции есть хорошие футболисты, чем не могут похвастаться ни "Зенит", ни "Локо", ни ЦСКА"
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