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«Детройт» победил «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА, Мозгов не играл
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«Детройт» победил «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА, Мозгов не играл 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Клуб «Детройт Пистонс» обыграл «Бруклин Нетс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Воскресная встреча. прошедшая в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 108:96 (33:28, 29:20, 21:22, 25:26). «Детройт» одержал пятую победу подряд.
В составе гостей самым результативным стал Реджи Джексон, который набрал 29 очков, также Андре Драммонд оформил дабл-дабл (13 очков, 14 подборов). У «Бруклина» лучшими на паркете были Джаретт Аллен и Джо Харрис, набравшие по 15 очков. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия в игре не принимал.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
"Атланта" — «Орландо» — 94:88,
"Кливленд" — «Даллас» — 98:87,
"Нью-Орлеан" — «Оклахома-Сити» — 104:109,
"Миннесота" — «Юта» — 97:121,
"Денвер" — «Милуоки» — 128:125 (ОТ),
"Голден Стэйт" — «Финикс» — 117:107,
"Портленд" — «Мемфис» — 113:98,
"Лос-Анджелес Лейкерс" — «Сакраменто» — 83:84.
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