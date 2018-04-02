«Детройт» победил «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА, Мозгов не играл 

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Ганчаренко: безвыигрышная серия в Ростове-на-Дону не тяготила футболистов ЦСКА

Гудьонсен: Исландия должна подойти к ЧМ-2018 с таким же настроем, как к ЧЕ-2016