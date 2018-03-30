«Бостон» обыграл «Тампу» и вышел в лидеры Атлантического дивизиона

Российский форвард гостевой команды Никита Кучеров провел на льду 19 минут и записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Бостон» с 107-ю очками вышел в лидеры Атлантического дивизиона, обойдя «Тампу», у которой на одно очко меньше. Для «Лайтинг» это поражение стало третьим кряду.