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«Бостон» обыграл «Тампу» и вышел в лидеры Атлантического дивизиона
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«Бостон» обыграл «Тампу» и вышел в лидеры Атлантического дивизиона 

Советский спорт 1 час назад
У победителей встречи голами отметились Томми Уингелс, Райан Донато, Патрис Бержерон и Брэд Маршан, а у гостей шайбы забросили Джей Ти Миллер и Виктор Хедман.
Российский форвард гостевой команды Никита Кучеров провел на льду 19 минут и записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
«Бостон» с 107-ю очками вышел в лидеры Атлантического дивизиона, обойдя «Тампу», у которой на одно очко меньше. Для «Лайтинг» это поражение стало третьим кряду.
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