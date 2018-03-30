Жителей Приморья едва не накормили зараженным арахисом из Индии

В Приморский край из Индии прибыла крупная партия арахиса, зараженного карантинным вредителем — арахисовой зерновкой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Общий вес поступившей в Рыбный порт Владивостока из Индии партии очищенного арахиса составил 19 тонн. Партия оказалась заражена

Результаты энтомологических экспертиз, проведенных специалистами Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, также подтвердили заражение арахиса. Кроме того, в партии арахиса содержались не только мертвые насекомые — огневки сухофруктовой, но и живые карантинные вредители — личинки арахисовой зерновки.

Ввоз этой партии на территорию Российской Федерации был запрещен, чтобы не допустить распространение вредителя в нашей стране. Зараженные орехи на прилавки не попадут.