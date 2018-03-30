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Игорь Суркис: «Мы не хотим, чтобы труд тысяч людей шел насмарку из-за беспорядка, который сейчас царит в Доме футбола»
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Игорь Суркис: «Мы не хотим, чтобы труд тысяч людей шел насмарку из-за беспорядка, который сейчас царит в Доме футбола» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Президент «Динамо» (Киев) Игорь Суркис прокомментировал ситуацию вокруг сборной Украины до 17 лет. Команда завоевала путевку на Евро-2018, но не сможет выступить на турнире из-за дисквалификации, поскольку тренерский штаб по ошибке выпустил на поле дисквалифицированных игроков.
— Не думаю, что в ситуации со сборной U-17 надо искать и наказывать «стрелочника». Мы же понимаем, что это не метод. Нужно менять само отношение Федерации футбола Украины к своей работе, — цитирует официальный сайт «Динамо» Суркиса. — Чтобы ФФУ, в лице своего руководителя, осознала, что идет не туда. Чтобы хотя бы не портила то, что делается преданными футболу людьми. Не отбирала мечту у наших юных футболистов. Мы не хотим, чтобы труд тысяч людей шел насмарку из-за беспорядка, который сейчас царит в Доме футбола. Мы всегда готовы помочь, подсказать, научить, если нужно. Чтобы над нами больше не смеялись, а наши дети не плакали от обиды за несправедливость.
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