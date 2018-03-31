Майкл Оуэн: не вижу поводов для сенсации в матче «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

Ставки: победа «Ливерпуля» с форой "-1,5" за 2.30, победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.80.

«Ливерпуль» неплохо чувствует себя на «Селхерст Парк»: две победы в двух последних выездных матчах и шесть забитых голов. «Орлы» не побеждали на своём поле в АПЛ с 13 января, а тут ещё и мерсисайдцы с неудержимым Салахом… Не вижу предпосылок для сенсации: гости должны победить с разницей как минимум в два мяча», — сказал Оуэн.