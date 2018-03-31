Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Ставки: победа «Ливерпуля» с форой "-1,5" за 2.30, победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.80.
«Ливерпуль» неплохо чувствует себя на «Селхерст Парк»: две победы в двух последних выездных матчах и шесть забитых голов. «Орлы» не побеждали на своём поле в АПЛ с 13 января, а тут ещё и мерсисайдцы с неудержимым Салахом… Не вижу предпосылок для сенсации: гости должны победить с разницей как минимум в два мяча», — сказал Оуэн.