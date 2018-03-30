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Витиньо: «Очень хочу играть в одной европейской команде, но не скажу, в какой»
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Витиньо: «Очень хочу играть в одной европейской команде, но не скажу, в какой» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о своих мечтах и поделился ожиданиями от противостояния с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.
«Есть мечты! Очень хочу играть в одной европейской команде, но не скажу, в какой. Это большой секрет. И страну не назову, так вы быстро вычислите. Потом хочу сыграть за сборную, но самая большая мечта — выступить на чемпионате мира. Еще было бы круто считаться одним из лучших игроков на своей позиции. Думаю, у меня есть потенциал, чтобы всего этого добиться. Сейчас я многому учусь, этот процесс очень нравится. И уже скоро появятся результаты этого обучения.
Что касается матчей с «Арсеналом», то на поле мы покажем, чего стоим. Да, «Арсенал» не в той прекрасной форме, что был несколько лет назад. Это уже не тот великий клуб. Но у команды есть традиции, история. Иногда этого хватает для победы. Правда и у ЦСКА есть своя история в еврокубках. Мы хотим провести хороший матч и воспользоваться проблемами, которые сейчас испытывает «Арсенал», удивить соперника», — цитирует Витиньо.
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