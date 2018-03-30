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«РБ Лейпциг» продлит контракт с главным тренером
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«РБ Лейпциг» продлит контракт с главным тренером 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль в скором времени продлит контракт с клубом.
"Мне хорошо здесь. Я вполне мог представить, что эта команда может прыгнуть выше своей головы. На этой неделе прошли хорошие переговоры между мной и руководством клуба. Обе стороны согласны продолжить сотрудничество после окончания моего контракта в 2019 году. Я не думаю, что эта команда достигла своего потолка и я уверен в том, что она ещё будет развиваться. Матч против «Баварии» даёт чёткое представление о том, на что способна наша команда на текущий момент. Вот почему я могу остаться здесь на долгий срок" — цитирует 50-летнего специалиста ESPN.
Ранее сообщалось, что в услугах Хазенхюттля заинтересованы «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
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