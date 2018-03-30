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«Интер», «Милан» и «Рома» проявляют интерес к Бен Арфа
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«Интер», «Милан» и «Рома» проявляют интерес к Бен Арфа 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Интер» и «Милан» проявляют интерес к полузащитнику «ПСЖ» Атему Бен Арфа, который в четверг заявил о том, что по окончании сезона покинет парижский клуб. Хавбек также добавил, что был счастлив выступать за парижан.
Как информирует Football-Italia, два миланских клуба активно интересуются футболистом. Также за ним следят боссы «Ромы». Напомним, что Бен Арфа 1 июля 2016 года перешел на правах свободного агента в «ПСЖ». В составе парижан 31-летний игрок за все время провел 33 игры и забил четыре гола.
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