«Ганновер» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 31 марта

«Ганновер»

Футболисты Андре Брайтенрайтера на данный момент имеют серию из 4-х поражений подряд. После ничьей в 23-м туре в матче с «Кельном» (1:1), «96-е» выдали серию из 4-х поражений кряду.

Сначала на своем поле «Ганновер» уступил «Боруссии М» со счетом 0:1. Затем проиграл на выезде «Айтрахту» (0:1). Потом последовали поражения от «Аусбурга» (1:3) дома и «Боруссии Д» (0:1) в гостях.

После 27-ми матчей «черно-зеленые» расположились на 13-й строке в Бундеслиге, имея в своем активе 32-а балла. Но «96-е» находятся от опасной зоны на расстоянии 7-ми пунктов.

На своем поле «Ганновер» заработал 21-н балл из 32-х общих, одержав при этом 6-ть побед.

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«РБ Лейпциг»

«Быки» после 27-ми матчей чемпионата занимаю 6-е место в турнирной таблице немецкого первенства. В этих встречах клуб из Лейпцига положил в свою копилку 43-и очка. От топ-4 «РБ Лейпциг» отстает на 2-а балла.

Подопечные Ральфа Хазенхюттля с учетом всех турниров имею 5-матчевую безпроигрышную серию. В ЛЕ в играх против российского «Зенита» одержали дома победу со счетом 2:1, на выезде сыграли вничью (1:1).

В чемпионате Германии поделили очки с «Боруссией Д» (1:1) дома и «Штутгартом» (0:0) на выезде. А в матче 27-го тура «быки» в Лейпциге обыграли мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1.

На своем поле «РБ Лейпциг» набрал 28-м очков из 43-х общих зачетных баллов команды. В первом круге «красно-белые» переиграли своего оппонента со счетом 2:1.

В лазарете команды находятся вратарь Фабио Колторти, защитник Марсель Хальстенберг и полузащитник Стефан Ильзанкер.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение в предстоящей игре гостям: победа «РБ Лейпцига» — 1,95, победа «Ганновера» — 4,00, ничья — 3,60.

«Быкам» после матча чемпионата Германии предстоит сыграть в четверг и в ЛЕ против «Марселя». У «РБ Лейпцига» есть шанс пробиться в полуфинал еврокубка. Поэтому не исключено, что они поберегут силы перед поединком в ЛЕ.

Предлагаем поставить на победу «Ганновера» с форой (+1) за 1,55.