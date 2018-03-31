«РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Ганновер»

«Ганновер» с 32 очками занимает 13-е место. У «РБ Лейпциг» 46 очков и четвертое место. В следующем туре «Ганновер» примет «Вердер», а «РБ Лейпциг» примет «Байер».

Чемпионат Германии Бундеслига 28-й тур «Ганновер» — «РБ Лейпциг» — 2:3 Голы: Сане, 71, Фюллькруг, 78 — Форсберг, 16, Орбан, 54, Поульсен, 76 «Ганновер»: Чаунер, Сане, Антон (Элез, 18), Остжолек, Зорг, Швеглер, Бакалож, Клаус, Корб (Бебу, 46), Харник, Жонатас (Фюллькруг, 63).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Бернардо, Форсберг (Упамекано, 81), Лаймер, Кейта, Демме, Брума (Забитцер, 60), Вернер, Огюстен (Поульсен, 69).