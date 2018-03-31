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«РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Ганновер»
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«РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Ганновер» 

Советский спорт 50 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
В составе победителей отличились Эмиль Форсберг, Вилли Орбан и Юссуф Поульсен. У «Ганновера» голы в активе Салифа Сане и Николаса Фюллькруга.
«Ганновер» с 32 очками занимает 13-е место. У «РБ Лейпциг» 46 очков и четвертое место. В следующем туре «Ганновер» примет «Вердер», а «РБ Лейпциг» примет «Байер».
Чемпионат Германии Бундеслига 28-й тур  «Ганновер» — «РБ Лейпциг» — 2:3  Голы: Сане, 71, Фюллькруг, 78 — Форсберг, 16, Орбан, 54, Поульсен, 76  «Ганновер»: Чаунер, Сане, Антон (Элез, 18), Остжолек, Зорг, Швеглер, Бакалож, Клаус, Корб (Бебу, 46), Харник, Жонатас (Фюллькруг, 63).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Бернардо, Форсберг (Упамекано, 81), Лаймер, Кейта, Демме, Брума (Забитцер, 60), Вернер, Огюстен (Поульсен, 69).
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