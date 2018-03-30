«Манчестер Юнайтед» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 32-го тура английской Премьер-лиги 31 марта

Интересно было читать на сайтах спортивных изданий о правильных выводах Моуриньо после поражения от «Ньюкасла» в чемпионате. (0:1). Где выводы-то? Жозе Моуриньо всегда предпочитал строить игру от обороны, и в матчах против «Челси» и «Ливерпуля» (две победы по 2:1) португалец просто не имел другого выбора.

Да и вообще, какие могут быть выводы после банального невезения? «Манчестер Юнайтед» показал неплохую эффективность и активность (13 ударов, 6 — в створ, 64% владения, 10 угловых).

Отсутствие забитых голов можно просто объяснить тяжелым графиком: тогда «МЮ» сыграл с «Тоттенхэмом» (0:2), готовился к матчу Кубка Англии, Лиги чемпионов и важного поединка с «Челси».

После проигрыша «сорокам» «красные дьяволы» выдали мини-серию из трех подряд побед в чемпионате. «Виктории» над «Ливерпулем» и «Челси» вдохновили Сеу Жозе вывезти на поле автобус и в матче Лиги чемпионов.

Все прогнозы на АПЛ За первый тайм «Манчестер Юнайтед» только два раза пробил в створ ворот «Севильи» из 6-ти попыток. Во втором раскрылся чуть больше (11 попыток пробить) и получил три мяча! Вот Вам и выводы…

«Суонси»

Карлуш Карвальял пока оправдывает свое назначение — он поднял «Суонси» из зоны вылета, по пути сотворив две сенсации (победы над «Ливерпулем» 1:0 и «Арсеналом» 3:1). Но расслабляться рано: сейчас отрыв от опасной зоны всего два очка, а впереди матчи с «Эвертоном», «Ман Сити» и «Челси».

Последний матч против «Хаддерсфилда» (0:0) — отличный пример эффективности и адаптивности нового тренера. Джордан Айю получил красную карточку уже на 11-й минуте матча. Это заставило португальского наставника «лебедей» быстро менять план на игру.

И пусть его команда не нанесла ни одного (!) удара за все 90 минут, она добыла очки. Именно такие ничьи бывают более показательными, чем разгромные победы.

Прогноз

Критика «Манчестер Юнайтед» ни в коем случае не оспаривает его фаворитизм. Более того, «красные дьяволы» просто обязаны порадовать своих болельщиков после вылета из ЛЧ. Однако победа не будет легкой.

Целесообразной считаем ставку «Ф2 (+1,75)» за 1,86. «Лебеди» совсем недавно терпели разгромы: от «Брайтона» в чемпионате (1:4) и от «Тоттенхэма» в Кубке (0:3). Еще одного позора Карвальял допустить не должен.

Рискованной, но интересной видим ставку на «Гол МЮ в интервале с 76-й по 90-ю минуты» за 2,20. Команда Жозе Моуриньо именно в этот отрезок времени чаще всего поражает ворота соперников (14 голов из 58-ми), а «Суонси» в это же время больше всего пропустил — 11 голов из 42-х.