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Военная академия связи представит 2 команды на межвузовском этапе IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по математике
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Военная академия связи представит 2 команды на межвузовском этапе IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по математике 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Все члены команд доказали, что являются лучшими в области математики в своем вузе. Они уже стали победителями олимпиады по математике на первом и втором этапах олимпиады.
С 2 по 6 апреля в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (г. Пенза) состоится третий этап — межвузовский (всеармейский национальный) IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по математике.
В этом году впервые Военная академия связи представит две команды из числа военнослужащих мужского и женского пола.
Все члены команд доказали, что являются лучшими в области математики в своем вузе. Они уже стали победителями олимпиады по математике на первом (факультетском) и втором (вузовском) этапах олимпиады, смогли успешно выступить в личном зачете.
Впереди у участников — три тура, которые пройдут в рамках олимпиады 3, 4 и 5 апреля. Впереди напряженная интеллектуальная борьба, которая потребует максимальной концентрации, целеустремленности и воли.
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