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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 31 марта
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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 31 марта 

LiveSport.Ru 41 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
«Бавария»
До предыдущего тура немецкого первенства «Бавария» не знала поражений в 20 матчах во всех турнирах, в которых только однажды вынуждена была довольствоваться ничьей — добиться такого результата против мюнхенского катка удалось «Герте» (0:0), причем на выезде. Тем не менее, в прошлом туре эту серию подопечных Юппа Хайнкеса прервал «РБ Лейпциг», сумевший в домашних стенах одолеть лидера Бундеслиги со счетом 2:1, хотя именно гости благодаря голу от Тимо Вернера на 12-й минуте первыми вышли вперед. Восточногерманский клуб доказал, что «ротен» можно победить, если пытаться играть в более атакующий футбол.
Выиграй «Бавария» в этом поединке, и уже в следующем туре она могла бы стать чемпионом в случае еще одной победы. Впрочем, такой сценарий все равно реален, если мюнхенский коллектив возьмет три очка, а его ближайшие конкурент «Шальке» потеряет хотя бы два в домашнем поединке против «Фрайбурга». Последнее маловероятно, ведь «Кобальтовые» не только играют на своем поле — они принимают соперника, который находится у зоны вылета, однако при этом уже достаточно оторвался от непосредственно зоны вылета, хотя только пять очков отделяют его от 16-го места, которое требует провести матчи плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге.
«Боруссия»
После осеннего кризиса, который привел к отставке Петер Боса с поста наставника команды и приходу на его место Петера Штогера, в целом, помог дортмундской «Боруссии» прийти в себя. «Шмели» заметно прибавили и постепенно не только вернулись в зону Лиги чемпионов, борьба за которую в Бундеслиге имеет плотный характер, но и сохраняют хорошие шансы стать серебряным призером чемпионата Германии. Сейчас черно-желтые отстают от лидера на 18 очков, тогда как «Шальке» опережает своих непримиримых земляков лишь на один балл.
Для подтверждения прогресса команды нужно отметить, в новом году та не знает поражений в Бундеслиге, и только в одном матче — против «Зальцбурга» (1:2) дома в Лиге Европы — коллектив потерпел поражение. К выезду в Мюнхен клуб подходит после двух побед кряду в рамках национального чемпионата. С учетом непростых отношений между «Дортмундом» и его грядущим соперником, он наверняка постарается сделать так, чтобы отложить ожидаемое завоевание лидером серебряной салатницы, особенно если гельзенкирхенские конкуренты допустят осечку и тем самым дадут шанс выйти на второе место.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, а ничья — в 5,00. Рекомендуем ставить на то, что Роберт Левандовски забьет, «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 3,75.
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