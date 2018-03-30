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В традиционном турнире по дзюдо памяти Петра Сумина выступят 12 немцев
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В традиционном турнире по дзюдо памяти Петра Сумина выступят 12 немцев 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Турнир по дзюдо памяти Петра Сумина пройдёт в Челябинске 31 марта, сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.
Открытый Всероссийский турнир по дзюдо состоится в седьмой раз. В соревнованиях выступят более 500 дзюдоистов 2004-2006 годов рождения из 13 регионов России, Казахстана и Германии, которые разыграют награды в 12 весовых категориях у юношей и в трех у девушек.
«Ученики тренера сборной Германии Славко Текича выделяются отличной, европейской техникой борьбы в партере (лежа). В прошлом году они увезли домой пять медалей — два «золота», два «серебра» и «бронзу», — отмечают в пресс-службе.
Начало соревнований в 10:00 в манеже УралГУФК, церемония открытия состоится в 15:00. 1 и 2 апреля пройдут мастер-классы бронзового призера Олимпийских игр челябинца Юрия Степкина.
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