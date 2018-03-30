Кошке в Башкирии распечатали лапу на 3D-принтере

В Альшеевском районе республики студенты агропромышленного колледжа создали протез лапы для кошки. Покалеченное животное попало в руки ветеринаров после ДТП — водитель не заметил усатого на дороге и наехал на него одним колесом. Жизнь кошки удалось спасти, но сохранить конечность не получилось.

Будущие ветеринары решили дать пушистому калеке ещё один шанс: распечатали ей новую лапу на 3D-принтере, сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».

Кошке сделали протез

Кошка пока не может полностью опираться на протез, но создатели искусственной лапы надеются, что скоро животное освоится. По их словам, такие конечности, созданные и распечатанные на 3D-принтере, при желании можно создавать для всех покалеченных зверей.

— После ампутации мы решили создать вот такой протез. Именно такую форму придумали мы. А вообще такие разработки — в России и в мире, другими специалистами тоже ведутся, — рассказал один из создателей протеза для кошки, преподаватель ветеринарных дисциплин Аксёновского агропромышленного колледжа Ильшат Гайсин.